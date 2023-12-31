09:34, 31 грудня 2023 р.
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 960 російських окупантів
Впродовж минулої доби Сили оборони знищили ще 960 російських загарбників. Втрати російських військ становлять близько 359 тисяч 230 осіб.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 359 230 (+960) осіб,
танків ‒ 5977 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 11070 (+17) од,
артилерійських систем – 8464 (+30) од,
РСЗВ – 943 (+4) од,
засоби ППО ‒ 623 (+2) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37),
крилаті ракети ‒ 1709 (+1),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48) од,
спеціальна техніка ‒ 1268 (+8)
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