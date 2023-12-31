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  • За добу захисники України знищили 960 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:34, 31 грудня 2023 р.
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За добу захисники України знищили 960 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 960 російських окупантів

Впродовж минулої доби Сили оборони знищили ще 960 російських загарбників. Втрати російських військ становлять близько 359 тисяч 230 осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 359 230 (+960) осіб,

танків  ‒ 5977 (+8) од,

бойових броньованих машин  ‒ 11070 (+17) од,

артилерійських систем  – 8464 (+30) од,

РСЗВ  – 943 (+4) од,

засоби ППО  ‒ 623 (+2) од,

літаків  – 329 (+0) од,

гелікоптерів  – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 6591 (+37),

крилаті ракети  ‒ 1709 (+1),

кораблі /катери  ‒ 23 (+0) од,

підводні човни  - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 11292 (+48) од,

спеціальна техніка ‒ 1268 (+8)

За добу захисники України знищили 960 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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