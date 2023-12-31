Для мешканців Авдіївки «Білі янголи» привезли хліб, воду та новорічні смаколики, - ФОТО

Для мешканців Авдіївки «Білі янголи» привезли новорічні смаколики.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Також доставили 750 буханок хліба і 300 літрів питної води.

Попри жорстокі обстріли ворога, люди готуються до свята. Є навіть ялинка - щоправда, намальована.

Авдіївці зустріли поліцейських зворушливими привітаннями з Новим роком.

«Любі наші помічники, вони завжди поруч з нами», - кажуть жителі.











