15:04, 31 грудня 2023 р.
Для мешканців Авдіївки «Білі янголи» привезли хліб, воду та новорічні смаколики, - ФОТО
Для мешканців Авдіївки «Білі янголи» привезли новорічні смаколики.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
Також доставили 750 буханок хліба і 300 літрів питної води.
Попри жорстокі обстріли ворога, люди готуються до свята. Є навіть ялинка - щоправда, намальована.
Авдіївці зустріли поліцейських зворушливими привітаннями з Новим роком.
«Любі наші помічники, вони завжди поруч з нами», - кажуть жителі.
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