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  • Для мешканців Авдіївки «Білі янголи» привезли хліб, воду та новорічні смаколики, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
15:04, 31 грудня 2023 р.

Для мешканців Авдіївки «Білі янголи» привезли хліб, воду та новорічні смаколики, - ФОТО

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Для мешканців Авдіївки «Білі янголи» привезли хліб, воду та новорічні смаколики, - ФОТО

 Для мешканців Авдіївки «Білі янголи» привезли новорічні смаколики.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Для мешканців Авдіївки «Білі янголи» привезли хліб, воду та новорічні смаколики, - ФОТО, фото-1

Також доставили 750 буханок хліба і 300 літрів питної води.

Для мешканців Авдіївки «Білі янголи» привезли хліб, воду та новорічні смаколики, - ФОТО, фото-2

Попри жорстокі обстріли ворога, люди готуються до свята. Є навіть ялинка - щоправда, намальована.

Для мешканців Авдіївки «Білі янголи» привезли хліб, воду та новорічні смаколики, - ФОТО, фото-3

Авдіївці зустріли поліцейських зворушливими привітаннями з Новим роком.

Для мешканців Авдіївки «Білі янголи» привезли хліб, воду та новорічні смаколики, - ФОТО, фото-4

«Любі наші помічники, вони завжди поруч з нами», - кажуть жителі.





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#Авдіївка #Біліянголи #допомога
Ольга Романова
редактор
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