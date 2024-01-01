У новорічну ніч в Донецьку обстріляли готель «Донбас Палас»: четверо загиблих, 13 поранено, - ФОТО, ВІДЕО

Вночі по донецькому готелю «Донбас Палас» було шість прильотів.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

Там зібралась на новорічну вечерю «еліта» окупантів разом з московськими гостями.

Четверо загиблих, тринадцять поранених.

Як повідомляє телеграм-канал «Кремлевская табакерка» на той час у готелі проходило святкування Нового року за участю кількох російських високопоставлених військових, військкорів та чиновників місцевої адміністрації. Усього не більше 20 осіб-учасників закритої вечірки.

На цей момент відомо мінімум про шість загиблих. Хоча публічно заявили про чотирьох. За нашими даними, серед загиблих двоє непростих гостей із Москви. Їхній візит до Донецька зберігався в таємниці і про їхню загибель не поспішали доповідати до столиці. Обидва входять до найближчого оточення Сергія Кирієнка.