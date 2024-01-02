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За добу захисники України знищили 810 російських окупантів

За минулу добу Сили оборон ліквідували ще 810 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 360 820 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 360820 (+810) осіб

танків - 5990 (+7)

бойових броньованих машин - 11100 (+13)

артилерійських систем - 8531 (+49)

РСЗВ - 945 (+2)

засоби ППО - 626 (+1)

літаків - 329 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6710 (+53)

крилаті ракети - 1710 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 11365 (+35)

спеціальна техніка - 1284 (+7). Дані уточнюються.

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Роман Лазоренко Головний редактор сайту