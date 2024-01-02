ЗСУ знищили в Донецьку російський ЗРК «БУК», - ВІДЕО

Захисники України знищили у тимчасово окупованому Донецьку ЗСУ «БУК». Відео ліквідації ЗРК окупантів оприлюднив телеграм-канал DeepState. «Ефектний початок року у бійців 14-го полку ЗСУ, які знищили російський ЗРК «БУК» в західних районах міста Донецьк».

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Ольга Романова редактор