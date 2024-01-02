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Ольга Романова
редактор
13:28, 2 січня

Окупанти планують обмежити доступ до інтернету українцям, які не мають російського паспорта

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Окупанти планують обмежити доступ до інтернету українцям, які не мають російського паспорта

Росіяни вигадали новий цинічний метод для примусової паспортизації населення на окупованих територіях України. Щоб отримати доступ до інтернету, людям потрібно мати паспорт громадянина рф.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти планують ввести обов’язкову верифікацію з паспортом користувачів інтернету. Тобто, всі користувачі мають мати паспорт рф аби мати змогу й надалі отримувати послуги", — пишуть у ЦНС. 

Такий спосіб посилить контроль окупантів за місцевими мешканцями, адже росіяни постійно шукають та оновлюють базу “нелояльних громадян”.

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#окупанти #паспортрф
Ольга Романова
редактор
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