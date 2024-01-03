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За добу захисники України знищили 680 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 680 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 361 500 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 361500 (+680) осіб

танків - 5990 (+0)

бойових броньованих машин - 11107 (+7)

артилерійських систем - 8546 (+15)

РСЗВ - 945 (+0)

засоби ППО - 629 (+3)

літаків - 329 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36)

крилаті ракети - 1783 (+73)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26)

спеціальна техніка - 1298 (+14). Дані уточнюються.

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