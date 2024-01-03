10:03, 3 січня
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За добу захисники України знищили 680 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 680 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 361 500 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 361500 (+680) осіб
- танків - 5990 (+0)
- бойових броньованих машин - 11107 (+7)
- артилерійських систем - 8546 (+15)
- РСЗВ - 945 (+0)
- засоби ППО - 629 (+3)
- літаків - 329 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36)
- крилаті ракети - 1783 (+73)
- кораблі / катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26)
- спеціальна техніка - 1298 (+14).
Дані уточнюються.
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