З 1 січня в Україні зросли мінімальні пенсії, зарплати та прожитковий мінімум

З 1 січня 2024 року в Україні оновилася низка соціальних стандартів: мінімальна зарплата, прожитковий мінімум та мінімальна пенсія.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаля під час засідання уряду.

За його словами, мінімальна зарплата зросла на 6% з 6 700 грн до 7 100 грн. "Ще одне її підвищення заплановане на весну", - сказав він.

Крім того, прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12%, до 2 920 грн.

Мінімальна пенсія в Україні підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн, повідомив Шмигаль та додав: "У планах - індексація пенсій з 1 березня".