13:57, 3 січня
З 1 січня в Україні зросли мінімальні пенсії, зарплати та прожитковий мінімум
З 1 січня 2024 року в Україні оновилася низка соціальних стандартів: мінімальна зарплата, прожитковий мінімум та мінімальна пенсія.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаля під час засідання уряду.
За його словами, мінімальна зарплата зросла на 6% з 6 700 грн до 7 100 грн. "Ще одне її підвищення заплановане на весну", - сказав він.
Крім того, прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12%, до 2 920 грн.
Мінімальна пенсія в Україні підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн, повідомив Шмигаль та додав: "У планах - індексація пенсій з 1 березня".
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