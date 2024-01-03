15 та 12 років ув’язнення з конфіскацією майна: три бойовики “ДНР” отримали реальні тюремні строки

Ще три бойовики “ДНР” отримали реальні тюремні строки за обвинуваченнями у державній зраді та участі у терористичних організаціях. Їх засуджено до 15 та 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Суд встановив, що у грудні 2018 року підприємець з м. Горлівки добровільно вступив до танкового батальйону «ДНР». Чоловік був оператором ПТУР «Фагот» та виконував бойові завдання поблизу с. Широкої Балки.

У 2022 році як доброволець брав участь в боях по захопленню м. Волновахи, прикриваючи місцеву автодорогу від можливого прориву бронетехніки ЗСУ. Також воював на околицях с. Новобахмутівки, с. Новоселівки та м. Майорська.

Його побратим з 2015 року служив в окремій артилерійській бригаді «Кальміус». Також був оператором-навідником БМП і чергував у складі оперативних груп «МВС ДНР» в м. Донецьку та м. Макіївці. У жовтні 2022 року після укладання контракту із «міноборони ДНР» служив кулеметником.

Ще один засуджений - житель м. Маріуполя у червні 2023 року приєднався до лав бойовиків заради заробітку. Після навчання на полігоні м. Моспиного та у с. Верхньоторецькому він як помічник гранатометника воював поблизу с. Новоселівки.

У серпні-жовтні 2023 року всіх трьох бойовиків взяли у полон ЗСУ на території Ясинуватської громади та у Покровському районі.