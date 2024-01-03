Захищали Маріуполь та «Азовсталь»: із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних, - ФОТО, ВІДЕО

Понад 200 українських воїнів і цивільних вдалося повернути нині з російського полону.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь»", - зазначив глава держави.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна за підтримки ОАЕ повернула 230 своїх людей. Це найбільший обмін за кількістю повернених оборонців.

"Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі", - уточнили в штабі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що більшість зі звільнених перебували у полоні з 2022 року. "Вони мужньо захищали Маріуполь, Азовсталь. Боронили Київщину, Харківщину, Луганщину, острів Зміїний", - зазначив міністр.

Серед повернених є ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус «пошук особи» (48).

Більшість звільнених – чоловіки (225), п’ятеро жінок. До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро – офіцери.

"Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання", - наголосили в Координаційному штабі.

Також нарешті побачать своїх рідних та близьких семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя.

Фото: Координаційний штаб

Фото: Координаційний штаб

Фото: Координаційний штаб

Фото: Координаційний штаб

Звільнених з полону зустрічали керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, очільник ГУР Кирило Буданов, член Координаційного штабу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, секретар штабу Дмитро Усов.

Буданов додав, що цей обмін готували досить довго, він був складним.