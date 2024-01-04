Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині: зруйновано дитсадок, школу, профілакторію та кав'ярню, - ФОТО

Росія здійснила обстріл центру міста Курахове у Донецькій області. "Близько півночі росіяни випустили по місту ракети – зруйнували дитсадок, школу, профілакторію та кав'ярню. Крім того, пошкоджено чисельні багатоповерхівки", – повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.

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Ольга Романова редактор