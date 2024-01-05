Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 363 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 790 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 363 070 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько/ about 363070 (+790) осіб

танків - 6011 (+9)

бойових броньованих машин - 11142 (+14)

артилерійських систем - 8604 (+30)

РСЗВ - 949 (+2)

засоби ППО - 631 (+1)

літаків - 329 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18)

крилаті ракети - 1786 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн -11463 (+40)

спеціальна техніка - 1313 (+9). Дані уточнюються.

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