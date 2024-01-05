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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:13, 5 січня

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 363 тисяч окупантів

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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 363 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 790 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 363 070 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 363070 (+790) осіб
  • танків - 6011 (+9) 
  • бойових броньованих машин - 11142 (+14) 
  • артилерійських систем - 8604 (+30) 
  • РСЗВ - 949 (+2) 
  • засоби ППО - 631 (+1)
  • літаків - 329 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18)
  • крилаті ракети - 1786 (+1)
  • кораблі / катери - 23 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн -11463 (+40)
  • спеціальна техніка - 1313 (+9).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 363 тисяч окупантів, фото-1

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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