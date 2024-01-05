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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
14:34, 5 січня
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Нардепку "Слуги народу" Мар’яну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони

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Нардепку "Слуги народу" Мар’яну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони

Народну депутатку Мар’яну Безуглу ("Слуга народу") відкликали з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони.

Про це LB повідомили члени оборонного комітету. 

«Її відкликали з посади. Це рішення комітету», – повідомив один з нардепів. 

Водночас депутат відмовився коментувати аргументи такого рішення. 

Інший член комітету та нардеп "Батьківщини" Вадим Івченко також підтвердив інформацію щодо відкликання Безуглої.

Водночас Безугла у коментарі LB додала, що лише сесійна зала голосуванням може прийняти відповідне рішення: 

"Так це не рішення. Це рекомендація для зали. При цьому (пропозицію – Ред.) поставив голова, поки мене не було. Репресії", – відповіла Безугла.

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#Безугла #Рада #відкликання
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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