Нардепку "Слуги народу" Мар’яну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони

Народну депутатку Мар’яну Безуглу ("Слуга народу") відкликали з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони.

Про це LB повідомили члени оборонного комітету.

«Її відкликали з посади. Це рішення комітету», – повідомив один з нардепів.

Водночас депутат відмовився коментувати аргументи такого рішення.

Інший член комітету та нардеп "Батьківщини" Вадим Івченко також підтвердив інформацію щодо відкликання Безуглої.

Водночас Безугла у коментарі LB додала, що лише сесійна зала голосуванням може прийняти відповідне рішення:

"Так це не рішення. Це рекомендація для зали. При цьому (пропозицію – Ред.) поставив голова, поки мене не було. Репресії", – відповіла Безугла.