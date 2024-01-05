14:34, 5 січня
Надійне джерело
Нардепку "Слуги народу" Мар’яну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони
Народну депутатку Мар’яну Безуглу ("Слуга народу") відкликали з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони.
Про це LB повідомили члени оборонного комітету.
«Її відкликали з посади. Це рішення комітету», – повідомив один з нардепів.
Водночас депутат відмовився коментувати аргументи такого рішення.
Інший член комітету та нардеп "Батьківщини" Вадим Івченко також підтвердив інформацію щодо відкликання Безуглої.
Водночас Безугла у коментарі LB додала, що лише сесійна зала голосуванням може прийняти відповідне рішення:
"Так це не рішення. Це рекомендація для зали. При цьому (пропозицію – Ред.) поставив голова, поки мене не було. Репресії", – відповіла Безугла.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
14:33
25 січня
Оголошення
10:59, 15 січня
12:32, 25 січня
2
live comments feed...