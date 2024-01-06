11:02, 6 січня
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За добу захисники України знищили 800 російських окупантів
За добу Силам оборони вдалося знищити 800 російських окупантів. Загальна кількість втрат ворога станом на 6 січня складає близько 363 870 осіб.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно склали:
Особового складу ‒ близько 363870 (+800) осіб,
танків ‒ 6018 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 11158 (+16) од,
артилерійських систем – 8617 (+13) од,
РСЗВ – 950 (+1) од,
засоби ППО ‒ 633 (+2) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6787 (+16),
крилаті ракети ‒ 1786 (+0),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11478 (+15) од,
спеціальна техніка ‒ 1317 (+4).
Дані уточнюються.
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