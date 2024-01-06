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За добу захисники України знищили 800 російських окупантів

За добу Силам оборони вдалося знищити 800 російських окупантів. Загальна кількість втрат ворога станом на 6 січня складає близько 363 870 осіб. Про це повідомляє Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно склали: Особового складу ‒ близько 363870 (+800) осіб, танків ‒ 6018 (+7) од, бойових броньованих машин ‒ 11158 (+16) од, артилерійських систем – 8617 (+13) од, РСЗВ – 950 (+1) од, засоби ППО ‒ 633 (+2) од, літаків – 329 (+0) од, гелікоптерів – 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6787 (+16), крилаті ракети ‒ 1786 (+0), кораблі /катери ‒ 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 11478 (+15) од, спеціальна техніка ‒ 1317 (+4). Дані уточнюються.

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