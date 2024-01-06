Рус
  • Головна
  • Окупанти вночі обстріляли Покровськ: влучили в адмінбудівлю, горять гараж та автомобілі, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:18, 6 січня
Надійне джерело

Окупанти вночі обстріляли Покровськ: влучили в адмінбудівлю, горять гараж та автомобілі, - ФОТО

Читать на русском
Окупанти вночі обстріляли Покровськ: влучили в адмінбудівлю, горять гараж та автомобілі, - ФОТО

Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто Покровськ у Донецькій області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі.

Окупанти вночі обстріляли Покровськ: влучили в адмінбудівлю, горять гараж та автомобілі, - ФОТО, фото-1



За попередньою інформацією, під завалами людей немає, однак є постраждалі.

Точні наслідки ударів встановлюємо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Покровськ #окупанти #обстрілі #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...