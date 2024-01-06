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Окупанти вночі обстріляли Покровськ: влучили в адмінбудівлю, горять гараж та автомобілі, - ФОТО

Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто Покровськ у Донецькій області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі.



За попередньою інформацією, під завалами людей немає, однак є постраждалі.



Точні наслідки ударів встановлюємо.

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Ольга Романова редактор