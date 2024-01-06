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Окупанти скинули дві авіабомби на Північне на Донеччині: загинула жінка, одна людина поранена, - ФОТО

Сьогодні вранці, 6 січня, росіяни скинули на селище Північне Торецької громади дві авіабомби — поцілили у 2 багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. На місці загинула 63-річна жінка. 79-річна жінка поранена і доставлена в лікарню. Три будинки зазнали часткового руйнування.

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Ольга Романова редактор