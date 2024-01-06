14:43, 6 січня
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Окупанти скинули дві авіабомби на Північне на Донеччині: загинула жінка, одна людина поранена, - ФОТО
Сьогодні вранці, 6 січня, росіяни скинули на селище Північне Торецької громади дві авіабомби — поцілили у 2 багатоповерхівки.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
На місці загинула 63-річна жінка. 79-річна жінка поранена і доставлена в лікарню.
Три будинки зазнали часткового руйнування.
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