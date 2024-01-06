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  • Окупанти скинули дві авіабомби на Північне на Донеччині: загинула жінка, одна людина поранена, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:43, 6 січня
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Окупанти скинули дві авіабомби на Північне на Донеччині: загинула жінка, одна людина поранена, - ФОТО

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Окупанти скинули дві авіабомби на Північне на Донеччині: загинула жінка, одна людина поранена, - ФОТО

Сьогодні вранці, 6 січня, росіяни скинули на селище Північне Торецької громади дві авіабомби — поцілили у 2 багатоповерхівки.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Окупанти скинули дві авіабомби на Північне на Донеччині: загинула жінка, одна людина поранена, - ФОТО, фото-1

На місці загинула 63-річна жінка. 79-річна жінка поранена і доставлена в лікарню.

Окупанти скинули дві авіабомби на Північне на Донеччині: загинула жінка, одна людина поранена, - ФОТО, фото-2

Три будинки зазнали часткового руйнування.

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#Донеччина #Північне #обстріл #наслідки
Ольга Романова
редактор
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