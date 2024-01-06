Окупанти обстріляли Покровськ: шість людей поранено, зруйновано будинки, - ФОТО

Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілу Покровська в Донецькій області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Під удар потрапив приватний сектор міста — зруйновано 6 будинків.

У Покровську триває пошукова операція — з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще 2 людини.

У Звіровому Покровської громади пошкоджено 6 приватних будинків.

У Рівному Мирноградської громади росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей — обставини обстрілу з'ясовуємо.