18:18, 6 січня
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Окупанти обстріляли Покровськ: шість людей поранено, зруйновано будинки, - ФОТО
Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілу Покровська в Донецькій області.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Під удар потрапив приватний сектор міста — зруйновано 6 будинків.
У Покровську триває пошукова операція — з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще 2 людини.
У Звіровому Покровської громади пошкоджено 6 приватних будинків.
У Рівному Мирноградської громади росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей — обставини обстрілу з'ясовуємо.
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