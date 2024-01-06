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  • Окупанти обстріляли ракетами С-300 Покровську громаду на Донечинні: 11 людей загинуло, у тому числі 5 дітей, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
18:42, 6 січня

Окупанти обстріляли ракетами С-300 Покровську громаду на Донечинні: 11 людей загинуло, у тому числі 5 дітей, - ФОТО

Окупанти обстріляли ракетами С-300 Покровську громаду на Донечинні: 11 людей загинуло, у тому числі 5 дітей, - ФОТО

11 загиблих, у тому числі 5 дітей — такі попередні наслідки ударів по Покровському району.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Окупанти обстріляли ракетами С-300 Покровську громаду на Донечинні: 11 людей загинуло, у тому числі 5 дітей, - ФОТО, фото-1



Росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще 8.

Окупанти обстріляли ракетами С-300 Покровську громаду на Донечинні: 11 людей загинуло, у тому числі 5 дітей, - ФОТО, фото-2

Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.


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#Донеччина #Покровськ #окупанти #обстріл #наслідки
Ольга Романова
редактор
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