Окупанти обстріляли ракетами С-300 Покровську громаду на Донечинні: 11 людей загинуло, у тому числі 5 дітей, - ФОТО

11 загиблих, у тому числі 5 дітей — такі попередні наслідки ударів по Покровському району. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.



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Ольга Романова редактор