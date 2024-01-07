12:35, 7 січня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 860 російських окупантів
За добу Силам оборони вдалося знищити 860 російських окупантів. Загальна кількість втрат ворога станом на 7 січня складає близько 364 730 осіб.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно склали:
Особового складу ‒ близько 364730 (+860) осіб.
Танків ‒ 6022 (+4) од.
Бойових броньованих машин ‒ 11180 (+22) од.
Артилерійських систем – 8653 (+36) од.
РСЗВ – 951 (+1) од.
Засоби ППО ‒ 637 (+4) од.
Літаків – 329 (+0) од.
Гелікоптерів – 324 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24).
Крилаті ракети ‒ 1786 (+0).
Кораблі/катери ‒ 23 (+0) од.
Підводні човни - 1 (+0) од.
Автомобільної техніки та автоцистерн – 11523 (+45) од.
Спеціальна техніка ‒ 1327 (+10).
Дані уточнюються.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
14:33
25 січня
Оголошення
10:59, 15 січня
12:32, 25 січня
2
live comments feed...