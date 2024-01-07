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  • За добу захисники України знищили 860 російських окупантів
Веклич Анна
Журналістка
12:35, 7 січня
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За добу захисники України знищили 860 російських окупантів

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За добу Силам оборони вдалося знищити 860 російських окупантів. Загальна кількість втрат ворога станом на 7 січня складає близько 364 730 осіб.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно склали:

Особового складу ‒ близько 364730 (+860) осіб.

Танків ‒ 6022 (+4) од.

Бойових броньованих машин ‒ 11180 (+22) од.

Артилерійських систем – 8653 (+36) од.

РСЗВ – 951 (+1) од.

Засоби ППО ‒ 637 (+4) од.

Літаків – 329 (+0) од.

Гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24).

Крилаті ракети ‒ 1786 (+0).

Кораблі/катери ‒ 23 (+0) од.

Підводні човни - 1 (+0) од.

Автомобільної техніки та автоцистерн – 11523 (+45) од.

Спеціальна техніка ‒ 1327 (+10).

За добу захисники України знищили 860 російських окупантів, фото-1

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти #техніка
Веклич Анна
Журналістка
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