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За добу захисники України знищили 860 російських окупантів

За добу Силам оборони вдалося знищити 860 російських окупантів. Загальна кількість втрат ворога станом на 7 січня складає близько 364 730 осіб. Про це повідомляє Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно склали: Особового складу ‒ близько 364730 (+860) осіб. Танків ‒ 6022 (+4) од. Бойових броньованих машин ‒ 11180 (+22) од. Артилерійських систем – 8653 (+36) од. РСЗВ – 951 (+1) од. Засоби ППО ‒ 637 (+4) од. Літаків – 329 (+0) од. Гелікоптерів – 324 (+0) од. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24). Крилаті ракети ‒ 1786 (+0). Кораблі/катери ‒ 23 (+0) од. Підводні човни - 1 (+0) од. Автомобільної техніки та автоцистерн – 11523 (+45) од. Спеціальна техніка ‒ 1327 (+10). Дані уточнюються.

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Веклич Анна Журналістка