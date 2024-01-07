Кабмін удосконалив порядок надання переселенцям житла для тимчасового проживання: що змінилося

У пʼятницю, 5 січня, Кабмін вніс зміни до Постанови від 29.04.2022 № 495, якою затверджено Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.



Відповідний документ розробило Мінреінтеграції.



Ухвалені зміни, зокрема, передбачають, що:



Перелік пріоритетності надання тимчасового житла ВПО доповнено новими категоріями.



Тепер туди входять, в тому числі, сім’ї військовослужбовців з-поміж внутрішньо переміщених осіб; ВПО, які повторно перемістилися через збройну агресію рф. А також ВПО з-поміж мешканців відповідної територіальної громади, яка здійснює забезпечення житловими приміщеннями із фонду, житло яких було зруйноване.



Розширено можливості фінансування органами місцевого самоврядування (ОМС) фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, поза межами їхньої юрисдикції. Тобто ОМС тих територій, із яких перемістилися ВПО, зможуть брати участь у розподілі житлового фонду у приймаючих громадах.



Відтепер ВПО можуть стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, навіть за відсутності такого фонду на момент їхнього звернення.



Зазначений документ напрацьовано за результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.



Ухвалення цього рішення сприятиме ефективному обліку та наданню житла для тимчасового проживання внутрішніх переселенців.