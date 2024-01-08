11:26, 8 січня
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 365 тисяч окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 440 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 365 170 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 365170 (+440) осіб
- танків – 6031 (+9)
- бойових броньованих машин – 11194 (+14)
- артилерійських систем – 8666 (+13)
- РСЗВ – 953 (+2)
- засоби ППО – 638 (+1)
- літаків – 329 (+0)
- гелікоптерів -–324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11)
- крилаті ракети – 1787 (+1)
- кораблі/катери – 23 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11542 (+19)
- спеціальна техніка – 1328 (+1).
Дані уточнюються.
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