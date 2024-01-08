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Ольга Романова
редактор
14:23, 8 січня

Як дрони ЗСУ зупинили атаку росіян біля Авдіївки

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Як дрони ЗСУ зупинили атаку росіян біля Авдіївки

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 47-ої бригади атакувала групу російських піхотинців біля Авдіївки.

Відео оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Поруч з залізничним полотном, поруч з яким переховувались ворожі піхотинці, помітно підбиті російські танки, що також є результатом роботи українських дронів.

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#Авдіївка #оборона #ЗСУ #окупанти #дрони
Ольга Романова
редактор
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