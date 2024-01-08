Як дрони ЗСУ зупинили атаку росіян біля Авдіївки

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 47-ої бригади атакувала групу російських піхотинців біля Авдіївки.

Відео оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.



Поруч з залізничним полотном, поруч з яким переховувались ворожі піхотинці, помітно підбиті російські танки, що також є результатом роботи українських дронів.