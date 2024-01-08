14:23, 8 січня
Як дрони ЗСУ зупинили атаку росіян біля Авдіївки
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 47-ої бригади атакувала групу російських піхотинців біля Авдіївки.
Відео оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
Поруч з залізничним полотном, поруч з яким переховувались ворожі піхотинці, помітно підбиті російські танки, що також є результатом роботи українських дронів.
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