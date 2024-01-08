З прифронтових районів Донецької області за вихідні евакуювали 20 дітей та 10 маломобільних мешканців

З прифронтових районів Донеччини евакуювали 20 дітей і десять маломобільних людей за вихідні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області у Facebook.

За вихідні рятувальники надали допомогу 92 жителям області під час евакуації з Донецької області.

«Протягом вихідних фахівці Служби порятунку в пунктах збору та посадки евакуаційного транспорту надали допомогу 87 особам, з яких 20 дітей та 10 маломобільних осіб», — ідеться в повідомленні.

Також повідомляють, що рятувальникам і поліцейським вдалося вивезти в безпечніші населені пункти області п’ять жителів міста Авдіївка.

Поліція закликала всіх жителів Донецької області евакуюватися, тому що це може врятувати вас і ваших близьких.