10:14, 9 січня
Надійне джерело
Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 366 тисяч окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ворог втратив близько 365990 чоловік особового складу.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 365990 (+820) осіб,
- танків ‒ 6036 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11203 (+9) од,
- артилерійських систем – 8672 (+6) од,
- РСЗВ – 954 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 638 (+0) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1),
- крилаті ракети ‒ 1805 (+18),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11552 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 1333 (+5).
Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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