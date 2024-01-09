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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:14, 9 січня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 366 тисяч окупантів

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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 366 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ворог втратив близько 365990 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 365990 (+820) осіб,
  • танків ‒ 6036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11203 (+9) од,
  • артилерійських систем – 8672 (+6) од,
  • РСЗВ – 954 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 638 (+0) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 1805 (+18),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11552 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1333 (+5).
Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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