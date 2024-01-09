ЗСУ знищили російський "Сонцепьок" під Авдіївкою, - ВІДЕО

Захисники України знищили російський ТОС-1А "Сонцепьок" біля Авдіївки.

Про це повідомив оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"А це горить черговий російський ТОС-1А "Сонцепьок". Таким чином, на сьогоднішній день верифіковані втрати РВВ у кількості 24 ТОС-1А "Сонцепьок".

Відповідно до не верифікованої інформації втрати перевищують 32 од. Загалом, це перший знищений ТОС-1А "Сонцепьок" у 2024-му році", - написав Коваленко.