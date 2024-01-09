12:32, 9 січня
ЗСУ знищили російський "Сонцепьок" під Авдіївкою, - ВІДЕО
Захисники України знищили російський ТОС-1А "Сонцепьок" біля Авдіївки.
Про це повідомив оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"А це горить черговий російський ТОС-1А "Сонцепьок". Таким чином, на сьогоднішній день верифіковані втрати РВВ у кількості 24 ТОС-1А "Сонцепьок".
Відповідно до не верифікованої інформації втрати перевищують 32 од. Загалом, це перший знищений ТОС-1А "Сонцепьок" у 2024-му році", - написав Коваленко.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
14:33
25 січня
Оголошення
10:59, 15 січня
12:32, 25 січня
2
live comments feed...