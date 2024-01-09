На Донеччині енергетики відновили світло у девʼяти населених пунктів, знеструмлених через бойові дії

Сьогодні, 9 січня, енергетики зуміли відновити електропостачання 9 населених пунктів, знеструмлених через бойові дії в регіоні.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На Донеччині зберігається важка ситуація через постійні обстріли. За останню добу обстріляні шість населених пунктів регіону. Зокрема, трьох ракетних ударів зазнав Покровськ.



Постійні обстріли та складні погодні умови призводять до пошкоджень обладнання, але фахівці вирушають на ремонт одразу, щойно дозволяє безпекова ситуація.



Щоденно над відновленнями в області працюють понад 60 бригад енергокомпанії.