На Донеччині ожелидиця, висота снігового покрову до 25 см: автошляхи області відкриті за всіма напрямками

Інформація щодо погіршення погодних умов на території Донецької області станом на 09:00 10.01.2024.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



На території області ожеледиця, без опадів. Температура повітря від -14° до -8°, висота снігового покрову до 25 см, вітер 2-6 м/с.



Автошляхи Донецької області відкриті за всіма напрямками. На дорогах працюють 30 одиниць техніки та 37 фахівців Служби відновлення та розвитку інфраструктури і комунальних організацій громад.



Порушень в роботі систем життєзабезпечення населення через погіршення погодних умов немає.