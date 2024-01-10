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  • На Донеччині ожелидиця, висота снігового покрову до 25 см: автошляхи області відкриті за всіма напрямками
Ольга Романова
редактор
09:34, 10 січня
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На Донеччині ожелидиця, висота снігового покрову до 25 см: автошляхи області відкриті за всіма напрямками

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На Донеччині ожелидиця, висота снігового покрову до 25 см: автошляхи області відкриті за всіма напрямками

Інформація щодо погіршення погодних умов на території Донецької області станом на 09:00 10.01.2024.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На території області ожеледиця, без опадів. Температура повітря від -14° до -8°, висота снігового покрову до 25 см, вітер 2-6 м/с.

Автошляхи Донецької області відкриті за всіма напрямками. На дорогах працюють 30 одиниць техніки та 37 фахівців Служби відновлення та розвитку інфраструктури і комунальних організацій громад.

Порушень в роботі систем життєзабезпечення населення через погіршення погодних умов немає.

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#Донеччина #негода #дороги
Ольга Романова
редактор
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