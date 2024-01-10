За добу захисники України знищили 800 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 800 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні близько 367 000 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 366790 (+800) осіб

танків - 6038 (+2)

бойових броньованих машин - 11216 (+13)

артилерійських систем - 8684 (+12)

РСЗВ - 956 (+2)

засоби ППО - 639 (+1)

літаків - 329 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+11)

крилаті ракети - 1805 (+0)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11575 (+23)

спеціальна техніка - 1336 (+3). Дані уточнюються.

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