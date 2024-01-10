Донецька письмениця Олена Стяжкіна виграла літературну "Премію Львів – місто літератури ЮНЕСКО"

Оголошено переможців літературної Премії Львів – місто літератури ЮНЕСКО.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.



Отож, головну премію отримала Олена Стяжкіна з романом “Смерть лева Сесіла мала сенс”.

Це книга про війну й долі людей, випадково поєднаних у Донецькому пологовому будинку.

Призові 150 тисяч гривень авторка витратить на Перемогу, благодійність і літературу.