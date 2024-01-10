Рус
  • Головна
  • Донецька письмениця Олена Стяжкіна виграла літературну "Премію Львів – місто літератури ЮНЕСКО"
Ольга Романова
редактор
12:19, 10 січня

Донецька письмениця Олена Стяжкіна виграла літературну "Премію Львів – місто літератури ЮНЕСКО"

Читать на русском
Донецька письмениця Олена Стяжкіна виграла літературну "Премію Львів – місто літератури ЮНЕСКО"

Оголошено переможців літературної Премії Львів – місто літератури ЮНЕСКО.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Отож, головну премію отримала Олена Стяжкіна з романом “Смерть лева Сесіла мала сенс”.

Це книга про війну й долі людей, випадково поєднаних у Донецькому пологовому будинку.
Призові 150 тисяч гривень авторка витратить на Перемогу, благодійність і літературу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #Стяжкіна #Львів
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...