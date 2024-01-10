Захищаючи Україну під Бахмутом загинув батько гравця «Шахтаря»

Захищаючи Україну у війні проти росії, трагічно загинув Сергій Огарков, батько гравця «Шахтаря» U19 Миколи Огаркова. Сергій Миколайович мав позивний Шахтар і боронив нашу країну на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Йому був 51 рік.

Про це повідомив ФК «Шахтар».



Родина Огаркових родом з Добропілля (Донецька область). Микола Огарков приєднався до Академії «Шахтаря» у віці 13 років і наразі є одним з лідерів юнацького складу «гірників» та гравцем юнацької збірної України.



Вічна пам’ять та шана Сергієві Огаркову. Героям слава.