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  • Захищаючи Україну під Бахмутом загинув батько гравця «Шахтаря»
Ольга Романова
редактор
13:43, 10 січня
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Захищаючи Україну під Бахмутом загинув батько гравця «Шахтаря»

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Захищаючи Україну під Бахмутом загинув батько гравця «Шахтаря»

Захищаючи Україну у війні проти росії, трагічно загинув Сергій Огарков, батько гравця «Шахтаря» U19 Миколи Огаркова. Сергій Миколайович мав позивний Шахтар і боронив нашу країну на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Йому був 51 рік.

Про це повідомив ФК «Шахтар».

Родина Огаркових родом з Добропілля (Донецька область). Микола Огарков приєднався до Академії «Шахтаря» у віці 13 років і наразі є одним з лідерів юнацького складу «гірників» та гравцем юнацької збірної України.

Вічна пам’ять та шана Сергієві Огаркову. Героям слава.

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#Огаргов #Бахмут #Шахтарь #загибельвоїна
Ольга Романова
редактор
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