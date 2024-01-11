Надійне джерело

За добу захисники України знищили 830 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила приблизно 367620 чоловік особового складу. Як пише Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько (+830) осіб / persons,

танків ‒ 6050 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 11238 (+22) од,

артилерійських систем – 8699 (+15) од,

РСЗВ – 957 (+1) од,

засоби ППО ‒ 641 (+2) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0),

крилаті ракети ‒ 1806 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21) од,

спеціальна техніка ‒ 1337 (+1). Фото: Генштаб Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор