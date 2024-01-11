10:35, 11 січня
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За добу захисники України знищили 830 російських окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила приблизно 367620 чоловік особового складу.
Як пише Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько (+830) осіб / persons,
- танків ‒ 6050 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11238 (+22) од,
- артилерійських систем – 8699 (+15) од,
- РСЗВ – 957 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 641 (+2) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0),
- крилаті ракети ‒ 1806 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 1337 (+1).
Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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