10:49, 11 січня
На Донеччині за добу окупанти обстріляли сім населених пунктів: загинув чоловік, пошкоджено будинки та ліцей
За минулу добу армія рф обстріляла 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Курахове, селище Гродівка, села Бердичі, Новоселівка Перша, Орлівка.
Як повідомляє поліція Донецької області чотирма ракетами С-300 росія вдарила по Гродівці, пошкоджень зазнав промисловий об’єкт.
З артилерії окупанти атакували Залізне – вбили на вулиці цивільного чоловіка.
Крім того, сьогодні вночі дві ракети росіяни спрямували на Мирноград. Пошкоджено багатоквартирний будинок і заклад освіти.
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