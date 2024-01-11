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  • На Донеччині за добу окупанти обстріляли сім населених пунктів: загинув чоловік, пошкоджено будинки та ліцей
Ольга Романова
редактор
10:49, 11 січня

На Донеччині за добу окупанти обстріляли сім населених пунктів: загинув чоловік, пошкоджено будинки та ліцей

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На Донеччині за добу окупанти обстріляли сім населених пунктів: загинув чоловік, пошкоджено будинки та ліцей

За минулу добу армія рф обстріляла 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Курахове, селище Гродівка,  села  Бердичі, Новоселівка Перша, Орлівка.

Як повідомляє поліція Донецької області чотирма ракетами С-300 росія вдарила  по Гродівці, пошкоджень зазнав промисловий об’єкт.

На Донеччині за добу окупанти обстріляли сім населених пунктів: загинув чоловік, пошкоджено будинки та ліцей, фото-1



З артилерії окупанти атакували Залізне – вбили на вулиці цивільного чоловіка.

Крім того, сьогодні вночі дві ракети росіяни спрямували на Мирноград. Пошкоджено багатоквартирний будинок і заклад освіти.

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#Донеччина #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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