На Донеччині за добу окупанти обстріляли сім населених пунктів: загинув чоловік, пошкоджено будинки та ліцей

За минулу добу армія рф обстріляла 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Курахове, селище Гродівка, села Бердичі, Новоселівка Перша, Орлівка.



Як повідомляє поліція Донецької області чотирма ракетами С-300 росія вдарила по Гродівці, пошкоджень зазнав промисловий об’єкт.





З артилерії окупанти атакували Залізне – вбили на вулиці цивільного чоловіка.



Крім того, сьогодні вночі дві ракети росіяни спрямували на Мирноград. Пошкоджено багатоквартирний будинок і заклад освіти.