Стала відома чисельність російських військових, які зараз воюють в Україні

За даними української розвідки, окупаційні війська росії в Україні налічують 462 тисячі осіб.

"Така кількість військ на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію: відводити ті частини й підрозділи, які втратили боєздатність ― де чисельність особового складу менше 50%, у тилові райони. А після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту", – повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Також на тимчасово окупованих територіях розміщені 35 тисяч осіб "росгвардії", які забезпечують окупаційний режим.

ГУР має дані щодо кількості російських боєприпасів та спроможності російського ВПК.

Зокрема, як каже Скібіцький, оборонна промисловість Росії здатна виробляти 2 мільйони боєприпасів на рік. Йдеться про снаряди 122 та 152 мм. Проте повністю забезпечити потреби російської армії промисловість РФ у 2023 році не змогла. Дефіцит склав близько пів мільйона снарядів.

Як повідомили у розвідці, спочатку росіяни возили снаряди з Білорусі, далі закупляли їх в Ірану, а потім пішли великі партії боєприпасів з Північної Кореї. ГУР відомо, якими маршрутами перевозили снаряди, на яких складах їх зберігають і як їх далі доправляють на фронт.

Також Скібіцький сказав, що у 2024 році Росія планує збільшити виробництво боєприпасів, але має низку проблем, пов’язаних із браком складових елементів, кваліфікованого персоналу та виробничих потужностей.

За оцінкою ГУР, "в рф буде залишатись дефіцит на такому ж рівні 500 тисяч боєприпасів і вона буде намагатись десь їх знайти".