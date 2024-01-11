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  • ЗМІ: "Шахтар" придбає бразильского нападника за 15 мільйонів євро
Ольга Романова
редактор
12:50, 11 січня

ЗМІ: "Шахтар" придбає бразильского нападника за 15 мільйонів євро

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ЗМІ: "Шахтар" придбає бразильского нападника за 15 мільйонів євро

Трансфер нападника "Палмейраса" Кевіна Маседо до "Шахтаря" - питання вирішене, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що контракт 21-річного гравця з донецьким клубом буде розрахований на 5 років, повідомляє Терикон.

Нагадаємо, що початкова пропозиція Шахтаря щодо гравця була зроблена в грудні 2022 і становила 4 мільйони євро.

"Шахтар" після 15 матчів УПЛ посідає 4 місце у турнірній таблиці.

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#Шахтар #Маседо #Палмейрас
Ольга Романова
редактор
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