ЗМІ: "Шахтар" придбає бразильского нападника за 15 мільйонів євро

Трансфер нападника "Палмейраса" Кевіна Маседо до "Шахтаря" - питання вирішене, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що контракт 21-річного гравця з донецьким клубом буде розрахований на 5 років, повідомляє Терикон.

Нагадаємо, що початкова пропозиція Шахтаря щодо гравця була зроблена в грудні 2022 і становила 4 мільйони євро.

"Шахтар" після 15 матчів УПЛ посідає 4 місце у турнірній таблиці.