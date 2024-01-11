На Донеччині затримали російську агентку, яка їздила за 100 км, щоб виявити позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнк

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну агентку ФСБ, яка розвідувала дислокацію та переміщення Сил оборони на Донеччині. Зокрема, її цікавили місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Для збору розвідінформації вона самостійно об’їжджала населенні пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки", – повідомили у СБУ.

Щоб виявити і зафіксувати позиції ЗСУ, 33-річна мешканка Новогродівки могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день.

Жінку у жовтні 2023 року дистанційно завербували російські спецслужби. У поле зору агресора вона потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Для комунікації з фсб фігурантка використовувала анонімний чат у месенджері, а відомості передавала у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних картах.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За виконані завдання зловмисниця отримувала від російського куратора грошову "винагороду" на банківську картку.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування власних бойових операцій, зокрема ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ на східному фронті.

Зловмисницю затримали у власному помешканні. У неї вилучили мобільний телефон, який зловмисниця використовувала для листування з ФСБ та фіксації українських об’єктів.

Жінці загрожує довічне ув’язнення.

Як зазначили у відомстві, завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося убезпечити позиції та маршрути пересування підрозділів ЗСУ.