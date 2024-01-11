Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Уряду, – Арахамія
Голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Уряду.
“Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував. Були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Головне питання - законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби”, - повідомив Арахамія, інформує Lb.ua.
Він нагадав, що обговорення законопроєкту проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.
“Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації. За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах”, - повідомив нардеп.
- На засіданні профільного комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв у ефірі телемарафону. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.
- Також є питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- Перед цим антикорупційний комітет виявив низку норм, які можуть призвести до корупційних ризиків у законопроєкті про мобілізацію.
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації 4 січня. Для доповіді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.