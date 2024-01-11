Рус
  • Головна
  • Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Уряду, – Арахамія
Ольга Романова
редактор
14:18, 11 січня
Надійне джерело

Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Уряду, – Арахамія

Читать на русском
Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Уряду, – Арахамія

Голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Уряду. 

“Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував. Були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Головне питання - законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби”, - повідомив Арахамія, інформує Lb.ua.

Він нагадав, що обговорення законопроєкту проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією. 

“Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню.  Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації. За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах”, - повідомив нардеп. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Рада #мобілізація #Арахамія
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення
live comments feed...