15:41, 11 січня
На окупованій Донеччині внаслідок зіткнення двох автівок постраждали пʼятеро людей, - ФОТО
Сьогодні, 11 січня, на окупованій Донеччині сталося ДТП в Амвросіївському районі.
Як повідомляють місцеві інформ-ресурси внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів постраждало 5 людей.
Один із водіїв виявився заблокований в автотранспорті.Як повідомляється, всіх постраждалих було госпіталізовано до закладів охорони здоров'я.
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