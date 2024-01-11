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  • На окупованій Донеччині внаслідок зіткнення двох автівок постраждали пʼятеро людей, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
15:41, 11 січня

На окупованій Донеччині внаслідок зіткнення двох автівок постраждали пʼятеро людей, - ФОТО

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На окупованій Донеччині внаслідок зіткнення двох автівок постраждали пʼятеро людей, - ФОТО

Сьогодні, 11 січня, на окупованій Донеччині сталося ДТП в Амвросіївському районі.

Як повідомляють місцеві інформ-ресурси внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів постраждало 5 людей.

Один із водіїв виявився заблокований в автотранспорті.Як повідомляється, всіх постраждалих було госпіталізовано до закладів охорони здоров'я.

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#ДНР #ДТП #постраждалі
Ольга Романова
редактор
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