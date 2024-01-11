У Донецьку перекинувся автобус з пасажирами: люди намагалися вибити вікна, щоб вийти, - ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 11 січня, в тимчасово окупованому Донецьку у Кіровському районі перекинувся автобус з пасажирами біля Фабрики іграшок.

Люди намагалися вибити вікна, щоб вийти з автобуса.

Як повідомляють місцеві інформ-ресурси що близько 14:00 у Кіровському районі Донецька в районі Фабрики іграшок водій автобуса внутрішньоміського маршруту №41 втратив контроль над керуванням та через смугувиїхав за межі проїжджої частини.

Транспортний засіб скоїв наїзд на опору ЛЕП, внаслідок чого перекинувся.На момент ДТП у салоні автобуса перебували близько 10 пасажирів.Водій та пасажири за медичною допомогою не зверталися.

Як повідомляється, постраждалих немає.





