У Донецьку "прилетіло" біля заводу "Топаз"

В окупованому Донецьку сьогодні ввечері "приліт" у Куйбишевському районі, близько то заводу "Топаз".

Про це 11 січня повідомляють у соцмережах.

"Шумно у Донецьку", "Приліт в Куйбишевському районі, біля заводу Топаз та Лучіано", - пишуть у місцевих пабліках.