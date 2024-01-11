18:44, 11 січня
У Донецьку "прилетіло" біля заводу "Топаз"
В окупованому Донецьку сьогодні ввечері "приліт" у Куйбишевському районі, близько то заводу "Топаз".
Про це 11 січня повідомляють у соцмережах.
"Шумно у Донецьку", "Приліт в Куйбишевському районі, біля заводу Топаз та Лучіано", - пишуть у місцевих пабліках.
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