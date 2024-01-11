Рус
  • Головна
  • У Донецьку "прилетіло" біля заводу "Топаз"
Ольга Романова
редактор
18:44, 11 січня

У Донецьку "прилетіло" біля заводу "Топаз"

В окупованому Донецьку сьогодні ввечері "приліт" у Куйбишевському районі, близько то заводу "Топаз".

Про це 11 січня повідомляють у соцмережах.

"Шумно у Донецьку", "Приліт в Куйбишевському районі, біля заводу Топаз та Лучіано",  - пишуть у місцевих пабліках.

У Донецьку "прилетіло" біля заводу "Топаз", фото-1
У Донецьку "прилетіло" біля заводу "Топаз", фото-2
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #приліт #Топаз
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...