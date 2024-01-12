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За добу захисники України знищили 840 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 840 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 368 460 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 368460 (+840) осіб

танків - 6060 (+10)

бойових броньованих машин - 11254 (+16)

артилерійських систем - 8710 (+11)

РСЗВ - 957 (+0)

засоби ППО - 642 (+1)

літаків - 329 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня -6836 (+1)

крилаті ракети - 1806 (+0)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн -11612 (+16)

спеціальна техніка - 1339 (+2). Дані уточнюються.

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