10:51, 12 січня
В Авдіївці досі залишаються понад тисячі мирних мешканців
В Авдіївці досі залишаються 1152 людини, у Мар'їнській громаді — 3260.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Щодня поліція і підрозділ «Білий янгол» евакуюють жителів фронтових міст, ризикуючи власними життями.
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