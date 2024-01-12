В Авдіївці досі залишаються понад тисячі мирних мешканців

В Авдіївці досі залишаються 1152 людини, у Мар'їнській громаді — 3260. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Щодня поліція і підрозділ «Білий янгол» евакуюють жителів фронтових міст, ризикуючи власними життями.

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Ольга Романова редактор