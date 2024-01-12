Наступ російської армії зазнає невдачі, – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що командування російської окупаційної армії не досягло тих цілей, яке воно ставило в останні місяці

Про це повідомляє АрміяInform.

“Я би більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі”, – сказав Олександр Сирський, відповідаючи на питання стосовно провалу зимового наступу армії РФ.

“Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили – ці задачі в них дійсно провалені”, – додав він.

Втім командувач Сухопутних військ зазначає, що противник продовжує наступати на декількох напрямках та має ресурси для цього.