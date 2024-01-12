12:28, 12 січня
На Донеччині відновили світло у 17 насленних пунктів
Сьогодні, 12 січня, фахівці ДТЕК з дозволу військових виконали ремонт мереж і повернули електрику до 17 населених пунктів.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Щоденно над відновленнями в області працює понад 60 бригад енергокомпанії.
Професійність наших енергетиків варта щирого захоплення. Дякую всім, хто невтомно працює, щоб забезпечити гідні умови життя для наших людей.
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