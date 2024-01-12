Окупанти обстріляли Авдіївку та Нью-Йорк: загинув чоловік

Сьогодні, 12 січня, близько 13 години росіяни скинули на Авдіївку керовану авіабомбу — поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Крім того, ворог із Градів обстріляв Нью-Йорк — там обійшлося без постраждалих, пошкоджено приватний будинок і 3 багатоповерхівки.