17:27, 12 січня
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Окупанти обстріляли Авдіївку та Нью-Йорк: загинув чоловік
Сьогодні, 12 січня, близько 13 години росіяни скинули на Авдіївку керовану авіабомбу — поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Крім того, ворог із Градів обстріляв Нью-Йорк — там обійшлося без постраждалих, пошкоджено приватний будинок і 3 багатоповерхівки.
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