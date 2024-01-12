Рус
  • Головна
  • Окупанти обстріляли Авдіївку та Нью-Йорк: загинув чоловік
Ольга Романова
редактор
17:27, 12 січня
Надійне джерело

Окупанти обстріляли Авдіївку та Нью-Йорк: загинув чоловік

Читать на русском
Окупанти обстріляли Авдіївку та Нью-Йорк: загинув чоловік

Сьогодні, 12 січня, близько 13 години росіяни скинули на Авдіївку  керовану авіабомбу — поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, ворог із Градів обстріляв Нью-Йорк — там обійшлося без постраждалих, пошкоджено приватний будинок і 3 багатоповерхівки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #Авдіївка #Нью-Йорк
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...