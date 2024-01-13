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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
11:26, 13 січня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 369 тисяч окупантів

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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 369 тисяч окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 700 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 369 160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 369 160  (+700 ) осіб,
  • танків  ‒ 6065 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11 269 (+15) од,
  • артилерійських систем – 8728 (+18) од,
  • РСЗВ – 957 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 646  (+4) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1806 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 632 (+20)
  • спеціальна техніка  ‒ 1345 (+6).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 369 тисяч окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
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