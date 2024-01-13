11:26, 13 січня
Надійне джерело
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 369 тисяч окупантів
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 700 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 369 160 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 369 160 (+700 ) осіб,
- танків ‒ 6065 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11 269 (+15) од,
- артилерійських систем – 8728 (+18) од,
- РСЗВ – 957 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 646 (+4) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1806 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 632 (+20)
- спеціальна техніка ‒ 1345 (+6).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
14:33
25 січня
Оголошення
19:27, 17 січня
12:32, 25 січня
3
12:24, 25 січня
12:24, 25 січня
16
live comments feed...