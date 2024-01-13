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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 369 тисяч окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 700 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 369 160 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько/ about 369 160 (+700 ) осіб, танків ‒ 6065 (+5) од, бойових броньованих машин ‒ 11 269 (+15) од, артилерійських систем – 8728 (+18) од, РСЗВ – 957 (+0) од, засоби ППО ‒ 646 (+4) од, літаків – 329 (+0) од, гелікоптерів – 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12), крилаті ракети ‒ 1806 (+0), кораблі /катери ‒ 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 11 632 (+20) спеціальна техніка ‒ 1345 (+6).

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