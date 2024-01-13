«Голосування» на «виборах президента росії»: памʼятка для мешканців окупованих територій

5-17 березня у рф відбудуться президентські «вибори». «Переможець» визначений заздалегідь: у кремлі від осені минулого року напряму говорять про перемогу чинного президента росії в. путіна.

Повідомляє Центр протидії дезінформації.



«Голосування» на «виборах президента росії» у березні 2024 року відбудеться також на тимчасово окупованих територіях України – у такий спосіб кремль прагне створити враження «легітимності» російського вторгнення.



Тож цьогорічні «вибори», як і всі попередні на окупованих територіях, є протиправними та юридично нікчемними, а майбутній «новообраний» президент – нелегітимним.