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  • У Києві «Культурний хаб Донеччина» для переселенців переїхав на нову локацію, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
09:15, 14 січня

У Києві «Культурний хаб Донеччина» для переселенців переїхав на нову локацію, - ФОТО

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У Києві «Культурний хаб Донеччина» для переселенців переїхав на нову локацію, - ФОТО

Простір «Культурний хаб Донеччина» створений за підтримки Донецької облдержадміністрації розпочинає свою діяльність на новій локації за адресою: пр. Оболонський, 24Б, м. Київ (DREAM berry, Атріум Мексика, 2 поверх).

Як повідомляє Донецька ОДА 13 та 14 січня 2024 року організаторами хабу, якими є обласне комунальне підприємство «Центр кіномистецтва та культури» підготовлено програму для дітей і дорослих з числа внутрішньо переміщених осіб нашої області.

У Києві «Культурний хаб Донеччина» для переселенців переїхав на нову локацію, - ФОТО , фото-1

Буде проведено родинні творчі майстер-класи, арт- терапевтичний сеанс для дітей; абетка анімаційного малювання з Володимиром Ликовим та дудл-арт з Денисом Дрейманом.

У Києві «Культурний хаб Донеччина» для переселенців переїхав на нову локацію, - ФОТО , фото-2

З задоволенням чекаємо вас в нашому «Культурному хабі Донеччина», реєстрація на Telegram-каналі за посиланням https://t.me/culture_space_donetchyna.

У Києві «Культурний хаб Донеччина» для переселенців переїхав на нову локацію, - ФОТО , фото-3
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#Донеччина #переселенці #Київ #хаб #арт-терапія
Ольга Романова
редактор
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