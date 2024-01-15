10:45, 15 січня
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За добу захисники України знищили 980 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 370 980 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 370980 (+980) осіб
- танків - 6089 (+14)
- бойових броньованих машин - 11322 (+20)
- артилерійських систем - 8771 (+24)
- РСЗВ - 958 (+1)
- засоби ППО - 650 (+2)
- літаків - 329 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6865 (+4)
- крилаті ракети - 1815 (+1)
- кораблі / катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11698 (+31)
- спеціальна техніка - 1356 (+3).
Дані уточнюються.
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