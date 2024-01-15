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За добу захисники України знищили 980 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 370 980 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 370980 (+980) осіб

танків - 6089 (+14)

бойових броньованих машин - 11322 (+20)

артилерійських систем - 8771 (+24)

РСЗВ - 958 (+1)

засоби ППО - 650 (+2)

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6865 (+4)

крилаті ракети - 1815 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 11698 (+31)

спеціальна техніка - 1356 (+3). Дані уточнюються.

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