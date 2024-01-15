Як пенсіонери з окупованих територій можуть пройти відеоідентифікацію

Родичі пенсіонера, що звернулися за допомогою на Донбас СОС, поділися досвідом спілкування з Пенсійним фондом через Telegram.



Як це працює: літній чоловік зміг пройти ідентифікацію за допомогою Telegram доньки, який прив’язаний до номера українського телефонного оператора, повідомляєДонбас СОС.

Торік Донбас СОС розширив можливості спілкування з бенефіціарами: за номером 093 500 69 18 за консультаціями до наших спеціалістів та юристів могли звертатися через Telegram, Viber та WhatsApp. Часто ці канали комунікації обирають люди, які опинилися в окупації. Бо через відсутність покриття українських стільникових мереж не мають можливості телефонувати операторам на Гарячу лінію.

Інна (ім’я змінено) залишається в одному з окупованих у 2022 році міст Донеччини. Переживши жахи активних бойових дій, родина вирішила залишатися у рідному місті. Інна зізнається, що сім’я з немовлям не має коштів на виїзд та облаштування на новому місці. Але більше тримають батьки — літні люди категорично відмовляються кидати будинок. Де прожили все своє життя. Бо старенькі, каже Інна, настільки прив’язані до малої Батьківщини, що не уявляють себе ще де-інде.

“Але їм дуже важко: одразу після окупації батько перестав отримувати пенсію. Бо її завжди приносила поштарка — так часто роблять у селі. Тільки те, що у мами гроші приходили на картку, дозволило їм вижити у найважчі часи. Це не перебільшення — питання було дійсно про фізичне виживання”, — розповідає жінка.

Інна зізнається, що коли йдеться про життя людей, інколи у форс-мажорних ситуаціях доводиться порушувати закон. Не секрет, що на окупованих територіях існують певні схеми, за допомогою яких люди можуть знімати кошти з власних банківських рахунках. Так мама та тато Інни змогли протриматися якийсь час.

“Але друзі, що виїхали, кинули мені посилання про можливість пройти відеоідентифікацію для пенсіонерів, які опинилися на тимчасово окупованій території. Я розповіла батьку і ми вирішили спробувати, — розповідає Інна. — Я питала по різних групах, як це зробити, деякі люди написали, що можуть допомогти з нашим питанням. Але просили за це 50 відсотків суми пенсії та зверху ще 4 тисячі гривень. Звісно, це грабіж і, скоріше за все, якісь махінації, то я відмовилася”.

А потім Інна знайшла номер, за яким можна зв’язатися з Донбас СОС через Telegram. І отримала детальну консультацію про алгоритм проведення такої ідентифікації.

“Ми зайшли на Портал Пенсійного фонду, побачили кнопку “відеоідентифікація”, ввели інформацію про батька, що для цього було потрібно. Для зв’язку я залишила свій номер українського оператора, до якого був прив’язаний мій Telegram”, — розповідає жінка.

Насправді скористатися номерами операторів, які працюють в окупації, не вийде: для реєстрації варто вказати саме український номер — свій або родичів чи знайомих. Саме через нього співробітники Пенсійного фонду зв’яжуться, щоб домовитися про час відеозв’язку.

“Батько живе окремо, не користується інтернетом, тому домовлялися зі мною. У призначений час, теж через Telegram, ми провели відеоідентифікацію, на якій батько показав свої документи — паспорт, пенсійне посвідчення, трудову книжку. І відповів на питання щодо місць, де він колись працював. Після цього нам сповістили, що все пройшло успішно, але рішення мають надіслати згодом — теж на зручний для нас канал зв’язку”, — розповідає Інна.

Завдяки консультаціям юриста батьку Інни вдалося підтвердити свою особу. Але зараз постає інше питання — якщо йому поновлять виплати, як він зможе їх отримувати, якщо немає банківських карт. Для того, щоб допомогти бенефіціарам, які не можуть самостійно зателефонувати у певні інституції, бо опинилися в окупації, наші спеціалісти звернулися на Гарячу лінію Пенсійного фонду та до Служби підтримки банків, які випускають віртуальні картки. Отриману інформацію відправили Інні та її батьку.

Богдана ГОНЧАР, юристка Донбас СОС:

У постанові, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2023 р. за N 2111/41167, не зазначається напряму, яким чином буде відбуватись виплата пенсії після рішення про встановлення особи одержувача. На практиці одиниці почали проходити відеоідентифікацію, а строки, зазначені у цій постанові, щодо отримання рішення про ідентифікацію особи, порушуються.

На ГЛ ПФУ нам повідомили, що варто відкрити картки у банку (наприклад, Приватбанк_віртуальна картка) на ту особу, яка повинна отримувати пенсію. Щоб зареєструватися у ньому, потрібно пройти відеоідентифікацію (співробітник банку має сфотографувати людину з паспортом біля обличчя) або самостійно сфотографуватися зі своїм документом та відправити на посилання, що надішле банк. Після реєстрації людина може оформити віртуальну картку, а інформацію про картку передати до ПФУ.

Але потрібно пам’ятати, що у будь-якому випадку треба, щоб далі проводились будь-які дії з переводом/зняттям грошових коштів з картки. Коли ж буде можливість опинитись на підконтрольній Україні території, завітати до відділення банку, де буде надана фізична картка. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

У службі підтримки Mono банку пояснили, що російський номер не підходить для реєстрації. Потрібно аби клієнт мав український або іноземний номер телефону для реєстрації. По завершенню реєстрації застосунок запропонує варіанти отримання картки. Але не усім клієнтам надається можливість відкрити першу картку саме віртуальну.

Код для реєстрації зможуть передати по відеодзвінку через застосунок банку в тому ж Telegram. Потрібно аби клієнт звернувся в процесі реєстрації для отримання коду.

Реєстрація доступна з наступними документами:

1-й варіант: Паспорт громадянина України (старий зразок) та ІПН*

2-й варіант: ID карта та ІПН* (Якщо на звороті id карти вказано ІПН, можна відсканувати зворотний бік id карти)

3-й варіант: Закордонний паспорт громадянина України та ІПН*

4-й варіант: Постійна посвідка на проживання та ІПН*

5-й варіант: Тимчасове посвідчення на постійне проживання ПРИ УМОВІ, що у графі «Дійсно до» зазначено «БЕЗСТРОКОВО» та ІПН*

6-й варіант: Тимчасове посвідчення громадянина України + ІПН

7-й варіант: Військовий квиток + ІПН 8-й варіант: Дипломатичний паспорт + ІПН *

*Якщо ви відмовились від ІПН, необхідно буде сфотографувати сторінку документу, де вказано про відмову.

