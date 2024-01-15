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Ольга Романова
редактор
13:42, 15 січня

«Шахтар» почав підготовку до другої частини сезону в Туреччині, - ФОТО

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«Шахтар» почав підготовку до другої частини сезону в Туреччині, - ФОТО

У неділю 14 січня футболісти «Шахтаря» провели перше заняття в турецькому Белеку.

Перед початком сесії відбулися загальнокомандні збори, де тренерський штаб окреслив підопічним програму підготовки і представив нових наставників – тренера воротарів Раймонда ван дер Гоува та спеціаліста із фізпідготовки Ярно Де Влісхауера, повідомляє пресслужба донецького клубу.

«Шахтар» почав підготовку до другої частини сезону в Туреччині, - ФОТО , фото-1

Також відбулося традиційне нагородження: свої призи з рук головного тренера Маріно Пушича отримали найкращий гравець «Шахтаря» 2023 року Георгій Судаков та автор найкращого гола минулого року Ярослав Ракіцький.

«Шахтар» почав підготовку до другої частини сезону в Туреччині, - ФОТО , фото-2



Перше тренування мало втягувальний характер: гравці ретельно розім’ялися та виконали комплекс бігових вправ. Уже з понеділка на команду чекає інтенсивна робота з двома сесіями на день.

«Шахтар» почав підготовку до другої частини сезону в Туреччині, - ФОТО , фото-3



Нагадаємо, перший офіційний матч після зимової паузи «Шахтар» проведе в Лізі Європи УЄФА з «Марселем». Поєдинок відбудеться 15 лютогов Гамбурзі

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#Шахтар #Туреччина #підготовка
Ольга Романова
редактор
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